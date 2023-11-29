Кулеба заявил о становлении ВСУ де-факто армией НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) де-факто становятся армией НАТО. Об этом 29 ноября заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, где проходит заседание совета Украина — НАТО.

«Мы повышаем нашу взаимосовместимость с НАТО. Мы в значительной степени де-факто становимся армией НАТО с учетом наших возможностей и принципов управления» — такие слова Кулебы приводит украинское издание ТСН.

Столтенберг подчеркнул, что поставками военной помощи альянс помогает Украине «перейти от снаряжения советской эпохи к стандартам НАТО». По его словам, это делает ВСУ полностью совместимым с западными армиями.

Генсек отметил и планируемое вступление Киева в альянс, которое, по его мнению, ближе, «чем когда-либо прежде».

Днем ранее издание Euractiv со ссылкой на дипломатов сообщило, что между странами — членами Североатлантического альянса на данный момент существуют те же разногласия, что и на июльском саммите. По мнению одного из дипломатов, даже если российско-украинский конфликт закончится завтра, а Киев выполнит все пункты плана, то получить приглашение в НАТО по-прежнему будет представляться непростым.

До этого, 15 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО для России неприемлемо в любом виде.

16 октября президент России Владимир Путин в интервью медиакорпорации Китая заявил, что для Москвы важен внеблоковый статус Украины, указав на то, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других.

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.