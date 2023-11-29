МККК доставил в Рамаллу находившихся в израильских тюрьмах палестинцев

Международный комитет Красного Креста (МККК) в среду, 29 ноября, заявил, что в рамках соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем перевез в Рамаллу 11 палестинцев, которые находились в израильских тюрьмах.

«Выступая в роли нейтрального посредника, мы только что способствовали освобождению 11 палестинских заключенных и их переводу в Рамаллу», — сообщил МККК в соцсети X.

Ранее, 28 ноября, в секторе Газа начался процесс передачи пятой группы удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников представителям МККК. Она состоит из 10 человек.

Соглашение о временном прекращении огня между Израилем и сектором Газа вступило в силу утром 24 ноября. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). Так, в ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Позднее, 27 ноября, перемирие в анклаве было продлено еще на два дня. В тот же день Международный комитет Красного Креста (МККК) принял четвертую группу освобожденных палестинским движением ХАМАС заложников из 11 израильтян. Сообщалось, что Израиль намерен освободить 33 палестинских заключенных в обмен на освобожденных израильтян.

28 ноября официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что перемирие в секторе Газа между Израилем и ХАМАС, несмотря на небольшие нарушения, в целом соблюдается. Тогда же в СМИ сообщалось о получении Израилем списка из 10 заложников, которых планируется освободить в рамках договоренности об обмене пленными.

7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.