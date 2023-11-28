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СПБ Биржа согласовала механизм распределения свободных денежных средств

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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СПБ Биржа определила механизм распределения среди участников торгов денежных средств в иностранной валюте, которые не попали под ограничения. Об этом площадка сообщила 28 ноября на своем сайте.

В сообщении говорится, что клиентам расчетно-клиринговой инфраструктуры доступны денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Их объем эквивалентен 5,9 млрд рублей и составляет 31,05% общей суммы клиентских денежных средств.

«СПБ Биржа распределила денежные средства в иностранной валюте среди участников торгов пропорционально тому объему и виду иностранных валют, которые находятся на клиринговых счетах участников торгов. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов и сроки доступа клиентов к ним», — сообщила пресс-служба СПБ Биржи.

Вывод средств будет осуществляться только в рублях, так как торговой площадке недоступны расчеты в иностранной валюте.

Оставшаяся часть иностранной валюты и иностранных ценных бумаг не обрабатывается на предмет поручений от компаний, входящих в расчетно-клиринговую инфраструктуру СПБ Биржи. Эти активы будут переведены в неторговые разделы.

«В отношении части позиций инвесторов по иностранным ценным бумагам, переносимых участниками торгов с помощью сделок репо, принято решение закрывать такие встречные позиции сделками купли-продажи. Иностранные контрагенты продолжают проводить комплаенс-процедуры в отношении СПБ Биржи, до завершения этого процесса они остановили расчетные операции с СПБ Биржей, в том числе по лицензии OFAC», — говорится в сообщении.

До 4 декабря международные юридические консультанты СПБ Биржи передадут свое заключение по нескольким сценариям разблокировки активов. После этого площадка проинформирует клиентов о своих дальнейших действиях.

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США 2 ноября ввели против СПБ Биржи санкции. В тот же день торговая площадка сообщила, что временно приостановила торги ценными бумагами.

7 ноября заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что введение санкций Соединенных Штатов Америки против СПБ Биржи демонстрирует опасность инвестиций российских граждан в иностранные ценные бумаги. Он назвал такой шаг американской стороны незаконным решением.

Позднее, 15 ноября, в СПБ Бирже сообщили, что возобновят проведение расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября. Задержка расчетов с российскими участниками торгов была вызвана увеличением сроков расчетов иностранных контрагентов с СПБ Биржей из-за введенных ограничений и связанных с ними комплаенс-процедурами.

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