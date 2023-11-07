В Минфине РФ прокомментировали санкции США против СПБ Биржи

Введение санкций США против СПБ Биржи демонстрирует опасность инвестиций российских граждан в иностранные ценные бумаги. Об этом 7 ноября заявил заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев.

«Очередное незаконное решение по введению санкций, которое было в четверг принято, по введению санкций против СПБ Биржи, показало все риски, связанные с покупкой ценных бумаг за границей, о которых много раз мы и Центральный банк говорили гражданам», — сказал он на пленарном заседании Госдумы.

2 ноября Соединенные Штаты расширили санкционный список, связанный с РФ. Как отмечается, новые санкции направлены в том числе против нескольких крупных российских банков и компаний. Всего в черный список внесены 37 физических лиц и почти 200 юридических лиц.

СПБ Биржа также попала в санкционный список — SDN-лист, опубликованный на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Торговая площадка предупредила о том, что введенные санкции не затронут активы клиентов.

В ответ на ограничения 2 ноября биржа временно приостановила торги ценными бумагами. На следующий день на ней возобновились основные торги по документам, относящимся к группе «Российские ценные бумаги». Позже, 6 ноября, площадка сообщила о приостановке торгов иностранными ценными бумагами не менее чем на семь дней для проведения консультаций.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября заявил, что РФ адаптировалась в условиях санкций. По его словам, остается только ждать, что еще придумают оппоненты на Западе.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.