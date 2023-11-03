СПБ биржа сообщила о возобновлении работы в режиме основных торгов

СПБ биржа сообщила о готовности начать основные торги 3 ноября по документам, относящимся к группе «Российские ценные бумаги».

«СПБ биржа в 14:00 мск начнет торги в режиме основных торгов ограниченным списком ценных бумаг, относящихся к группе инструментов «Российские ценные бумаги», — отмечено на сайте торговой площадки.

Также там опубликован список ценных бумаг, в отношении которых возможно подать заявку и заключить договор.

До этого, 2 ноября, в Telegram-канале торговой площадки сообщалось, что СПБ Биржа временно приостановила торги ценными бумагами. Отмечалось, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября в режиме основных торгов проводиться не будут. Начать их планировалось только 6 ноября.

СПБ Биржа попала в санкционный список — SDN-лист, опубликованный на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). Торговая площадка уже предупредила о том, что введенные санкции не затронут активы клиентов.

2 ноября Соединенные Штаты расширили санкционный список, связанный с РФ. Как отмечается, новые санкции направлены в том числе против нескольких крупных российских банков и компаний. Всего в черный список внесено 37 физических лиц и почти 200 юридических лиц.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября заявил, что РФ адаптировалась в условиях санкций. По его словам, остается только ждать, что еще придумают оппоненты на Западе.