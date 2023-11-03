Минутная сделка: пройдут ли торги зарубежными акциями на СПБ Бирже 6 ноября
СПБ Биржа может еще раз закрыть торги во вторник, если котировки обращающихся на ней ценных бумаг покажут сокращение на 20% в течение 10 минут, сообщили «Известиям» юристы. 2 ноября площадка временно приостановила деятельность после попадания под санкции США, однако уже на следующий день она возобновила торги ограниченным списком российских ценных бумаг. К полному спектру инструментов инвесторы получат доступ 6 ноября. В этот день участники рынка ожидают эмоциональной распродажи иностранных активов и падения котировок. Тем не менее, владельцы купленных на СПБ Бирже американских акций и облигаций смогут продать их несмотря на ограничения до 31 января 2024-го, уточнили эксперты.
Как прошли торги на СПБ Бирже после попадания под санкции
3 ноября в 14:00 СПБ Биржа открылась в режиме основных торгов ограниченным списком ценных бумаг от 28 российских компаний. Среди них многие «голубые фишки» — «Газпром», «Лукойл», «Магнит», «Норникель», «Сургутнефтегаз», «Фосагро», МТС, «Русагро». Также вернулись в обращение акции самой площадки — по состоянию на 17:00 они показывали постепенное снижение, упав на 11,39% с прошлого вечера.
На торги выставлены активы, которые не связаны ни с какими зарубежными компаниями — даже тех стран, которые не поддерживают санкции, подчеркнул руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Доступ к иностранным акциям и облигациям пока заблокирован.
За день до этого, 2 ноября, СПБ Биржа сообщила, что приостанавливает работу после новостей о наложении на нее санкций. Затем стало известно, что на следующий день торги не будут проводиться и что они начнутся только 6 ноября. Однако в итоге компания изменила свои планы.
Биржа решила возобновить торговлю российскими инструментами раньше, поскольку на них санкции не должны повлиять, пояснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Временная приостановка деятельности была логичным шагом — компании нужно было время для анализа ситуации и выработки плана действий.
Американское агентство OFAC, которое следит за исполнением санкций на финансовых рынках, уже выпустило «генеральную лицензию», которая позволяет контрагентам завершить правоотношения с СПБ Биржей и подконтрольными ей лицами до 31 января 2024 года. Она допускает операции для закрытия сделок, связанных с площадкой при условии, что та не получит никакой выгоды, уточнил юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян.
-— Это значит, что у инвесторов будет возможность продать свои американские ценные бумаги (активов других стран санкции не касаются), однако биржа понесет убытки. Здесь возможны два сценария — либо доходы от сделок будут поступать на отдельный заблокированный счет и получить их биржа сможет только после снятия санкций, либо площадка закроет сделки бесплатно, не взимая комиссию, — уточнил эксперт.
За 2022 год объем сделок на СБП Бирже сократился почти вдвое — с $393,43 млрд до $122,19 млрд, следует из данных организации. При этом в октябре положение площадки улучшилось — торги выросли на 25,24% по сравнению с сентябрем, а среднедневной объем операций вырос на 16,36% и достиг $140 млн.
Возобновятся ли торги на СПБ Бирже в понедельник
Введенные санкции США в адрес СПБ Биржи не затронут активы клиентов, отметила компания в официальном сообщении 2 ноября. «Известия» направили запрос в организацию о том, почему в пятницу торги все-таки решили возобновить.
Если санкционный режим все же скажется на благосостоянии клиентов, у них будет право подать иск против биржи, сообщила член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева. В таком случае компания может понести ответственность за возможные убытки инвесторов. Например, в октябре уже был подан иск против Центробанка — группа частных инвесторов потребовала признать недействительными предписания регулятора на остановку торгов на Мосбирже утром 24 февраля 2022 года.
Стоит отметить, что у СПБ Биржи есть не только возможность, но и обязанность закрывать торги в определенных ситуациях, уточнил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Речь идет о случаях, когда в течение 10 минут цены на акции подскакивают или падают на 20% и более. Также прием заявок могут приостановить, если основной индекс фондового рынка в течение 10 минут изменился на 15%.
На СПБ Бирже 6 ноября действительно может начаться эмоциональная распродажа — инвесторы захотят избавиться от позиций в иностранных ценных бумагах из-за опасений по поводу их потенциальной блокировки, уточнил Игорь Додонов. При этом в «Финам» сообщили, что многие брокеры закрыли доступ к торговле для своих клиентов на этой площадке.
— Объем торгов на бирже, скорее всего, сократится значительно — до 90%, — уточнил Александр Шнейдерман.
Стоимость ценных бумаг, которые обращаются на СПБ Бирже, также может сократиться, добавил основатель фонда RusCoin Алексей Быков. По его словам, во вторник они могут упасть на 1-5%.
Однако СПБ Биржа безусловно продолжит свою работу, уверен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Он напомнил, что инструментарий площадки не ограничивается рынками США и Европы. На протяжении последних лет она проводит огромную работу с Азией и, в частности, с Гонконгской биржей. А решение возобновить торги означает, что перестройка процессов для минимизации санкционных рисков уже была проведена.