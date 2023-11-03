Минутная сделка: пройдут ли торги зарубежными акциями на СПБ Бирже 6 ноября

СПБ Биржа может еще раз закрыть торги во вторник, если котировки обращающихся на ней ценных бумаг покажут сокращение на 20% в течение 10 минут , сообщили «Известиям» юристы. 2 ноября площадка временно приостановила деятельность после попадания под санкции США, однако уже на следующий день она возобновила торги ограниченным списком российских ценных бумаг . К полному спектру инструментов инвесторы получат доступ 6 ноября. В этот день участники рынка ожидают эмоциональной распродажи иностранных активов и падения котировок. Тем не менее, владельцы купленных на СПБ Бирже американских акций и облигаций смогут продать их несмотря на ограничения до 31 января 2024-го , уточнили эксперты.

Как прошли торги на СПБ Бирже после попадания под санкции

3 ноября в 14:00 СПБ Биржа открылась в режиме основных торгов ограниченным списком ценных бумаг от 28 российских компаний . Среди них многие «голубые фишки» — «Газпром», «Лукойл», «Магнит», «Норникель», «Сургутнефтегаз», «Фосагро», МТС, «Русагро». Также вернулись в обращение акции самой площадки — по состоянию на 17:00 они показывали постепенное снижение, упав на 11,39% с прошлого вечера.

На торги выставлены активы, которые не связаны ни с какими зарубежными компаниями — даже тех стран, которые не поддерживают санкции, подчеркнул руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Доступ к иностранным акциям и облигациям пока заблокирован.

За день до этого, 2 ноября, СПБ Биржа сообщила, что приостанавливает работу после новостей о наложении на нее санкций . Затем стало известно, что на следующий день торги не будут проводиться и что они начнутся только 6 ноября. Однако в итоге компания изменила свои планы.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Биржа решила возобновить торговлю российскими инструментами раньше, поскольку на них санкции не должны повлиять , пояснил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Временная приостановка деятельности была логичным шагом — компании нужно было время для анализа ситуации и выработки плана действий.

Американское агентство OFAC, которое следит за исполнением санкций на финансовых рынках, уже выпустило «генеральную лицензию», которая позволяет контрагентам завершить правоотношения с СПБ Биржей и подконтрольными ей лицами до 31 января 2024 года. Она допускает операции для закрытия сделок, связанных с площадкой при условии, что та не получит никакой выгоды, уточнил юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян.

-— Это значит, что у инвесторов будет возможность продать свои американские ценные бумаги (активов других стран санкции не касаются), однако биржа понесет убытки . Здесь возможны два сценария — либо доходы от сделок будут поступать на отдельный заблокированный счет и получить их биржа сможет только после снятия санкций, либо площадка закроет сделки бесплатно, не взимая комиссию, — уточнил эксперт.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Справка «Известий» СПБ Биржа — главная российская площадка для торгов иностранными ценными бумагами. Благодаря ей приобрести акции, обращающиеся на Гонконгской бирже, может любой россиянин со счетом у брокера, который предоставляет выход на площадку. Покупать иностранные бумаги других юрисдикций (в том числе американские) могут только квалифицированные инвесторы — для получения этого статуса необходимо обладать активами на общую сумму не менее 6 млн рублей либо иметь профильное образование или опыт работы в организации, которая совершала сделки с ценными бумагами или производными инструментами.

За 2022 год объем сделок на СБП Бирже сократился почти вдвое — с $393,43 млрд до $122,19 млрд, следует из данных организации. При этом в октябре положение площадки улучшилось — торги выросли на 25,24% по сравнению с сентябрем, а среднедневной объем операций вырос на 16,36% и достиг $140 млн.

Возобновятся ли торги на СПБ Бирже в понедельник

Введенные санкции США в адрес СПБ Биржи не затронут активы клиентов , отметила компания в официальном сообщении 2 ноября. «Известия» направили запрос в организацию о том, почему в пятницу торги все-таки решили возобновить.

Если санкционный режим все же скажется на благосостоянии клиентов, у них будет право подать иск против биржи , сообщила член Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева. В таком случае компания может понести ответственность за возможные убытки инвесторов. Например, в октябре уже был подан иск против Центробанка — группа частных инвесторов потребовала признать недействительными предписания регулятора на остановку торгов на Мосбирже утром 24 февраля 2022 года.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Стоит отметить, что у СПБ Биржи есть не только возможность, но и обязанность закрывать торги в определенных ситуациях , уточнил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. Речь идет о случаях, когда в течение 10 минут цены на акции подскакивают или падают на 20% и более. Также прием заявок могут приостановить, если основной индекс фондового рынка в течение 10 минут изменился на 15% .

На СПБ Бирже 6 ноября действительно может начаться эмоциональная распродажа — инвесторы захотят избавиться от позиций в иностранных ценных бумагах из-за опасений по поводу их потенциальной блокировки, уточнил Игорь Додонов. При этом в «Финам» сообщили, что многие брокеры закрыли доступ к торговле для своих клиентов на этой площадке .

— Объем торгов на бирже, скорее всего, сократится значительно — до 90% , — уточнил Александр Шнейдерман.

Стоимость ценных бумаг, которые обращаются на СПБ Бирже, также может сократиться, добавил основатель фонда RusCoin Алексей Быков. По его словам, во вторник они могут упасть на 1-5%.

Фото: ПАО «СПБ Биржа»