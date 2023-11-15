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СПБ Биржа 17 ноября начнет проведение расчетов по зависшим сделкам

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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СПБ Биржа с 17 ноября возобновит проведение расчетов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября. Об этом 15 ноября сообщила торговая площадка на своем сайте.

«14 ноября 2023 года состоялось заседание рабочей группы при Комитете СПБ Биржи по развитию рынка ценных бумаг, в которую входят участники торгов (брокеры). Рабочая группа при участии представителей Банка России определила механизм расчетов между СПБ Биржей и российскими участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенными 1 и 2 ноября. Проведение расчетов по этим сделкам начнется с 17 ноября», — отмечается в сообщении.

В СПБ Бирже объяснили, что задержка расчетов биржи с российскими участниками торгов вызвана увеличением сроков расчетов иностранных контрагентов с СПБ Биржей из-за введенных ограничений и связанных с ними комплаенс-процедурами.

Уточняется, что биржа с иностранными контрагентами продолжают определять порядок совместных действий, которые допускаются лицензией OFAC (Office of Foreign Assets Control, управление по контролю за иностранными активами, подразделение минфина США).

Минутная сделка: пройдут ли торги зарубежными акциями на СПБ Бирже 6 ноября
В пятницу площадка снова открылась, но лишь для покупки и продажи российских бумаг

США 2 ноября ввели против СПБ Биржи санкции. В тот же день торговая площадка сообщила, что временно приостановила торги ценными бумагами.

7 ноября заместитель главы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что введение санкций Соединенных Штатов Америки против СПБ Биржи демонстрирует опасность инвестиций российских граждан в иностранные ценные бумаги. Он назвал такой шаг американской стороны незаконным решением.

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