Глазьев спрогнозировал формирование новой валютно-финансовой системы в мире

В мире будет сформирована новая валютно-финансовая система с новой мировой валютой. Она будет основана на международном договоре, рассказал «Известиям» 27 ноября министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

«Санкции резко ускорили структурное изменение мировой экономики, мир стремительно движется к новому мирохозяйственному укладу. Центр мировой экономики уже сместился в Юго-Восточную Азию», — отметил он.

По его словам, антироссийские санкции привели к переориентации в РФ торгово-экономических векторов сотрудничества на Юго-Восточную Азию. При этом он выразил мнение, что следующий год будет окончательным с точки зрения смены глобальных центров экономического развития.

Глазьев обратил внимание, что введение Западом санкций повлияло на потерю долларом статуса мировой валюты.

«Доллар уже не рассматривается ни нами, ни в Юго-восточной Азии как мировая валюта, все стремятся от него уходить. И мы в Евразийском экономическом союзе уже почти 90% расчетов ведем в национальных валютах. Торговля с Китаем почти наполовину перешла в национальные валюты. Мы стоим на пороге формирования новой валютно-финансовой системы с новой мировой валютой, которая будет основана на международном договоре», — отметил он.

Министр добавил, что страны БРИКС должны будут выступить инициаторами перехода к новой валютно-финансовой системе.

«Ожидаем, что в будущем году, когда Россия станет председателем БРИКС, эти фундаментальные инициативы будут не только предложены, но и мы начнем их реализовывать. Речь идет не только о новой мировой расчетной валюте, но и о реестре углеродных единиц БРИКС, о формировании общей системы экологического-климатического регулирования, о формировании новых платформ торгово-экономического сотрудничества, ориентированных на создание большого евразийского партнерства, с инициативой которого выступил наш президент [Владимир Путин]», — заключил Глазьев.

Ранее в этот день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны мира постепенно отходят от использования доллара. Индия и Китай снижают зависимость от текущей экономической системы, заметил он.

Еще 17 октября министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что члены БРИКС заинтересованы в том, чтобы расчеты между компаниями их стран осуществлялись без ограничений и проблем. В связи с этим обсуждается вопрос создания собственной валюты, объяснил он.