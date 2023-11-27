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В Египте сообщили о вероятном продлении перемирия Израиля и ХАМАС

Reuters: перемирие между Израилем и ХАМАС могут продлить
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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Страны — посредники в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС — Египет, Катар и США — близки к тому, чтобы договориться о продления режима прекращения огня между враждующими сторонами. Об этом 27 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на силы безопасности Египта.

По данным агентства, стороны находятся в процессе обсуждения, на какой срок следует продлить гуманитарное перемирие и какие именно палестинские заключенные должны быть еще освобождены в соответствии с договором.

В то же время американская газета The Wall Street Journal (WSJ) отмечает, что стороны планируют продлить перемирие на срок до четырех дней. Издание со ссылкой на свои источники утверждает, что ведутся переговоры об освобождении еще не менее 20 израильских заложников — женщин и несовершеннолетних. В обмен из израильских тюрем должны выйти палестинские заключенные, а в Газу — доставить еще больше гуманитарных грузов.

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Ранее 27 ноября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на форуме программы Средиземноморского союза ЕС в Барселоне заявил, что гуманитарная пауза в боевых действиях в секторе Газа должна быть продлена, чтобы добиться политического решения конфликта.

Правительство Израиля 23 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, Израиль пообещал отпустить на свободу 150 палестинских заключенных.

Утром 24 ноября соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем вступило в силу. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск).

26 ноября ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа. Движение отметило свое стремление увеличить число освобожденных заложников. В США также заявили, что допускают возможность продления гуманитарного перемирия в секторе Газа. Так, если палестинское движение готово освободить дополнительное число заложников, то Израиль будет готов продлить паузу в боях на несколько дней, добавили там.

Тогда же ХАМАС передало Международному комитету Красного Креста (МККК) третью группу заложников. Так, в Израиль было направлено 17 человек, включая трех граждан Таиланда и одного россиянина, по прямой договоренности. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы третью группу палестинских заключенных из 39 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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