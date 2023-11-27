Глава МИД Молдавии поддержал евроинтеграцию без Приднестровья

Присоединение Молдавии к Евросоюзу не должно зависеть от приднестровского урегулирования, заявил 27 ноября министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску.

По мнению дипломата, граждане страны не должны стать заложниками сложившейся геополитической ситуации.

«У нас есть еще время до того, как мы присоединимся к Евросоюзу. Мы заняты тяжелой работой по приведению законодательства в соответствие с европейскими стандартами, реформой юстиции. Всё это займет время. Но наша цель — быть готовыми к вступлению к 2030 году. И мы будем принимать усилия и по разрешению приднестровского конфликта мирным путем», — заверил он в беседе с журналистом портала Onedecision.

Попеску подчеркнул, что путем переговоров Кишинев планирует добиться вывода войск РФ из Приднестровья.

Отвечая на вопрос, может ли Молдавия выбрать вступление в ЕС без Приднестровья, министр затруднился с ответом.

«Но что ясно — абсолютное большинство граждан на подконтрольной территории (на правом берегу Днестра) не захотят быть заложниками геополитической ситуации вокруг приднестровского региона. Официальная позиция ЕС: Молдова не должна быть заложником урегулирования/неурегулирования этого конфликта. Об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель во время визита в Кишинев в июне», — напомнил глава МИД Молдавии.

В мае президент Молдавии Майя Санду призвала руководство ЕС начать переговоры о вступлении в него республики в начале 2024 года. Тогда же Попеску сообщил, что Молдавия выполнила большую часть требований для вступления в ЕС.

В 2019 году Адриан Канду, тогда работавший спикером молдавского парламента, в интервью изданию «Европейская правда» отметил, что реинтеграция Приднестровья в Молдавию является приоритетом для Кишинева. Но страна готова отказаться от этой идеи, если она станет камнем преткновения для вступления в ЕС или развития сотрудничества с НАТО.