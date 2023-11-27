Израиль договорился с Маском об использовании Starlink в секторе Газа

Израиль достиг предварительной договоренности с американским предпринимателем Илоном Маском по использованию спутниковой связи Starlink в секторе Газа. Об этом 27 ноября сообщил министр связи страны Шломо Кархи.

«В результате этого важного соглашения спутниковые аппараты Starlink смогут эксплуатироваться в Израиле, включая сектор Газа, только с разрешения министерства связи», — отметил министр в соцсети Х (бывш. Twitter).

Он также приветствовал приезд владельца компаний Tesla, SpaceX и соцсети X в Израиль.

Ранее в этот день агентство Reuters сообщило о визите Маска в Израиль, где он должен провести встречу с президентом страны Ицхаком Герцогом, а также с семьями тех, чьи родственники еще удерживаются членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. В офисе Герцога, анонсируя визит, отметили, что глава израильского государства во время встречи «подчеркнет необходимость действий по борьбе с растущим антисемитизмом в интернете».

До этого, 28 октября, министр связи Палестины Исхак Садр рассказал, что израильские власти отказались вновь подключить отключенные ими услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций. Он также пожаловался, что Маск не сдержал обещание предоставить услуги спутниковой связи сектору Газа. По его словам, отказ произошел «после угроз со стороны Израиля».

На следующий день Маск заявил, что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не попытался осуществить подключение из сектора Газа. Он отметил, что руководство компании не настолько наивно, чтобы не удостовериться, что связь будет использоваться исключительно в гуманитарных целях. Маск добавил, что перед включением терминалов связи будет проведена проверка безопасности совместно с властями США и Израиля.

31 октября в Международном союзе электросвязи (МСЭ), который входит в структуру ООН, заявили, что доставка оборудования для связи Starlink в сектор Газа в настоящее затруднительна. При этом там отметили, что продолжают контакты с Маском по поводу возможности использования коммуникационных услуг Starlink в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.