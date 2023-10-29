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В Палестине сообщили об отказе Израиля включить связь и интернет в Газе

Палестинский министр: Израиль отказался включить связь и интернет в секторе Газа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр 28 октября рассказал, что израильские власти отказались вновь подключить отключенные ими услуги мобильной связи и интернета в секторе Газа, несмотря на проверки международных организаций.

«Подтверждено, что процесс отключения связи и интернет-услуг в секторе Газа был осуществлен вручную израильской оккупационной администрацией. Израильские оккупационные власти подверглись проверке со стороны международных институтов, но отказались снова вернуть эти услуги в сектор Газа», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Садр, необходимо оказать давление на Израиль для восстановления связи и интернета в секторе Газа, чтобы палестинские граждане могли использовать их во время операций по оказанию помощи. Он назвал действия израильских властей преступлением, попадающим в категорию преступлений против человечности. По его словам, это связано с тем, что в случае войны запрещено полностью отключать сети связи и интернет из-за зависимости служб помощи от связи и инфраструктуры, которая их обслуживает.

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Накануне базирующаяся в городе Рамалла в центральной части Западного берега реки Иордан неправительственная организация Sada Social сообщила, что Израиль отключил проводную и сотовую связь, погрузив Газу в цифровую тьму.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибли более 1,4 тыс. Среди палестинцев число жертв возросло до 7,7 тыс., еще свыше 19,7 тыс. пострадали.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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