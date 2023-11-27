Маск встретится в Израиле с президентом страны и семьями заложников

Американский миллиардер, владелец компаний Tesla и SpaceX, а также социальной сети X (бывш. Twitter) Илон Маск в понедельник, 27 ноября, проведет в Израиле встречу с президентом страны Ицхаком Герцогом, а также семьями тех, чьи родственники еще удерживаются членами палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

В офисе главы израильского государства объявили о готовящейся встрече накануне, заявив, что Герцог во время нее «подчеркнет необходимость действий по борьбе с растущим антисемитизмом в интернете».

Как добавляет радио «Галей ЦАХАЛ», визит Маска начнется с посещения кибуцев, наиболее пострадавших в результате атаки ХАМАС 7 октября. После этого он направится в кнессет (парламент) Израиля.

Ранее, 19 ноября, американский бизнесмен опроверг обвинения СМИ в антисемитских взглядах. На своей странице в соцсети X Маск упомянул, что желает только лучшего будущего для каждого человека в мире.

Перед этим, 17 ноября, сообщалось, что Disney, Warner Bros. Discovery и еще ряд крупных компаний отказались размещать свою рекламу в принадлежащей Маску соцсети X на фоне высказываний бизнесмена, в которых он якобы подчеркивает свою негативную позицию по отношению к Израилю в ближневосточном конфликте. Сотрудничать с предпринимателем также отказались корпорации Wish, Lionsgate, Comcast NBCUniversal, IMB, Paramount и Sony Pictures. К ним присоединилась и компания Apple.

После, 18 ноября, Маск заявил, что компания X Corp. подаст иск против некоммерческой организации (НКО) Media Matters for America, а также других компаний, которые выступили против социальной сети X из-за высказываний бизнесмена по отношению к Израилю.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.