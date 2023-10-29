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Маск заявил об отсутствии попыток подключения к Starlink в секторе Газа
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Маск заявил об отсутствии попыток подключения к Starlink в секторе Газа

Маск: ни один терминал Starlink не попытался подключиться из Газы
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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Американский миллиардер Илон Маск заявил 29 октября в комментариях к видео министра связи Израиля в социальной сети X (бывш. Twitter), что ни один терминал спутниковой связи сети Starlink не попытался осуществить подключение из сектора Газа.

«Мы не настолько наивны. <...> Ни один терминал Starlink не попытался подключиться из Газы. Если терминал подключится, мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется исключительно в гуманитарных целях», — написал миллиардер.

Перед включением терминалов связи будет проведена проверка безопасности совместно с властями США и Израиля, добавил бизнесмен.

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28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целями которого являются уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Для этого израильские войска вошли на территорию сектора Газа, добавил премьер-министр.

За день до этого, 27 октября, стало известно, что власти Палестины ведут переговоры по предоставлению услуг компанией Starlink для восстановления связи в секторе Газа.

Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, военная операция Израиля в Газе займет продолжительное время и потребует большого терпения. Он добавил, что члены палестинского движения ХАМАС в настоящее время испытывают такой шок от понесенных потерь, которого никогда не испытывали ранее.

Новый виток эскалации начался после того, как 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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