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Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в нарушении условий перемирия

Times of Israel: Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий перемирия
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Израиль обвинил палестинское движение ХАМАС в нарушении условий сделки по возвращению заложников в обмен на заключенных и четырехдневное перемирие, об этом 26 ноября сообщила газета The Times of Israel.

Боевики вернули домой 13-летнюю девочку без ее матери. Также издание опубликовало фото матери и дочери.

54-летнюю Раю Ротем и ее дочь Хилу похитили из кибуца Беэри 7 октября.

Условия заключенного с ХАМАС соглашения предусматривали неделимость семей при возвращении заложников в Израиль.

Ранее в воскресенье сообщалось, что власти Израиля получили новый список с заложниками в секторе Газа, которых планирует освободить ХАМАС.

25 ноября ХАМАС сообщило, что передало Международному комитету Красного Креста (МККК) 13 израильских заложников и семь иностранцев. Отмечается, что среди заложников были граждане Таиланда. Израиль в соответствии с соглашением выпустил из тюрьмы 39 палестинских заключенных.

Позднее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что вторая группа освобожденных из сектора Газа заложников ХАМАС прибыла на израильскую территорию.

Соглашение о временном прекращении огня между ХАМАС и Израилем вступило в силу утром 24 ноября. Палестинское движение освободило первую партию заложников из 24 пленных, Израиль освободил 39 палестинских женщин и детей.

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Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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