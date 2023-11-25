Прощание с военкором Максудовым началось в Москве

Прощание с военкором телеканала «Россия 24» Борисом Максудовым, погибшим в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, проходит в Москве.

Церемония проходит в телецентре на Шаболовке. Проститься с журналистом пришли его родные, друзья и коллеги.

«Это уже третья наша потеря, Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли в Луганщине, он — в Запорожье. Ребята несли слово правды, они рассказывали о людях. Их глазами миллионы наших телезрителей видели то, что происходит: судьбы людей, беду», — сказал генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

По его словам, погибшие журналисты пытались рассказать о судьбе каждого военнослужащего. Добродеев подчеркнул, что украинские военные «выцеливали их», чтобы убить за правду, которую они несли.

Он отметил, что Максудов навсегда останется сотрудником ВГТРК, а память о нем будет жить вечно. Семье погибшего журналиста окажут необходимую помощь, добавил Добродеев.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Максудова.

Военкор получил ранение в результате атаки беспилотника украинских националистов по группе российских журналистов 22 ноября в Запорожской области. Корреспондента эвакуировали в медицинское учреждение, однако на следующий день стало известно, что он скончался.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что Максудов выполнял свою задачу мужественно и профессионально, его смерть стала такой же потерей для Минобороны, как и для представителей СМИ. Он указал, что военкор объективно освещал обстановку и делал прекрасные репортажи.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.