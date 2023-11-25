Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Швейцарии прибыл с визитом на Украину
Мир
Премьер Финляндии отказался от переговоров с РФ по ситуации на границе
Мир
Ватикан сообщил об отмене утренней аудиенции папы римского из-за болезни
Общество
Путин отметил значимую и многогранную работу движения «Матери России»
Мир
CNN заявил о скором освобождении еще 14 израильских заложников
Экономика
В Минтрансе сообщили о потере Россией из-за санкций 76 пассажирских самолетов
Мир
В Совфеде напомнили о вине США в невозможности достичь мира на Украине
Мир
МЧС РФ доставило в Египет еще 15 т продовольствия для жителей сектора Газа
Общество
В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены
Мир
На Украине озвучили новые угрозы Крымскому мосту
Экономика
На субсидирование полетов по России будет выделено 25 млрд рублей в 2024 году
Мир
В раде рассказали о призыве Лондона не подписывать мир с Россией в 2022 году
Общество
Космодром Восточный открылся для туристов
Политика
В Госдуме предложили принять федеральный закон о русском народе

Прощание с военкором Максудовым началось в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прощание с военкором телеканала «Россия 24» Борисом Максудовым, погибшим в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, проходит в Москве.

Церемония проходит в телецентре на Шаболовке. Проститься с журналистом пришли его родные, друзья и коллеги.

«Это уже третья наша потеря, Игорь Корнелюк и Антон Волошин погибли в Луганщине, он — в Запорожье. Ребята несли слово правды, они рассказывали о людях. Их глазами миллионы наших телезрителей видели то, что происходит: судьбы людей, беду», — сказал генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

По его словам, погибшие журналисты пытались рассказать о судьбе каждого военнослужащего. Добродеев подчеркнул, что украинские военные «выцеливали их», чтобы убить за правду, которую они несли.

Он отметил, что Максудов навсегда останется сотрудником ВГТРК, а память о нем будет жить вечно. Семье погибшего журналиста окажут необходимую помощь, добавил Добродеев.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества Максудова.

«Для ВСУ журналисты стали целью»: в зоне СВО погиб военкор Максудов
За российскими корреспондентами в Запорожской области вели охоту с боевого дрона

Военкор получил ранение в результате атаки беспилотника украинских националистов по группе российских журналистов 22 ноября в Запорожской области. Корреспондента эвакуировали в медицинское учреждение, однако на следующий день стало известно, что он скончался.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что Максудов выполнял свою задачу мужественно и профессионально, его смерть стала такой же потерей для Минобороны, как и для представителей СМИ. Он указал, что военкор объективно освещал обстановку и делал прекрасные репортажи.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023