Шойгу заявил о мужественном и профессиональном выполнении задач Максудовым

Корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, погибший при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), выполнял свою задачу мужественно и профессионально, его смерть стала такой же потерей для Минобороны, как и для представителей СМИ. Об этом 23 ноября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Специальная военная операция — это то место, где у нас фактически все выполняют свои задачи, и все эти задачи для нас являются боевыми, поэтому он также выполнял свою задачу очень профессионально, очень мужественно. Для нас это, конечно, такая же потеря, как и для всего журналистского корпуса», — отметил Шойгу в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Министр обороны России указал, что Максудов объективно освещал обстановку и делал прекрасные репортажи. Шойгу также выразил соболезнования всему журналистскому корпусу в связи с гибелью корреспондента.

22 ноября Максудов получил ранение в результате атаки беспилотника украинских националистов по группе российских журналистов в Запорожской области. Корреспондента эвакуировали в медицинское учреждение, однако на следующий день стало известно, что он скончался.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что Максудов достоин государственной награды. Он заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно, и подчеркнул, что организация готова помочь семье военкора.

Водитель Ислам Устарханов, эвакуировавший Максудова, рассказал «Известиям» подробности об атаке украинского дрона. По его словам, когда он приехал на место, корреспондент уже лежал, а рядом кружил аппарат, чтобы добить двух фотографов и командира.

24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.