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Эвакуировавший Максудова водитель рассказал об атаке беспилотника ВСУ

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Водитель Ислам Устарханов, эвакуировавший военного корреспондента телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, рассказал 23 ноября «Известиям» подробности об атаке украинского дрона на них.

«Поехали на съемки. Первая группа приехала нормально, поехал за второй группой. Начал подъезжать к ним, вижу, что Боря лежит. Над ним кружится дрон, чтобы их добить — двух фотографов и командира. Если бы не он, не смогли бы вытащить их», — рассказал он.

После этого второй беспилотник стал преследовать автомобиль. Дрон с боеприпасом пролетел за водителем около километра.

«Я даже слышал, что он уже рядом, мог сбросить. Лесополоса была, я как ехал на всем ходу, дверь открыл, хотел выпрыгнуть, он уже висит, точку подбирает. Когда машину бросил, начал к ним бежать. Командир кричал, что у него трехсотый (раненый. — Ред.). Начали его тащить, Боря, по-моему, уже без сознания был», — сказал Устарханов.

Затем водитель повез Максудова в село, где ему оперативно оказали медицинскую помощь, однако это не спасло его.

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Максудов получил ранение в результате атаки беспилотника украинских националистов по группе российских журналистов 22 ноября в Запорожской области. Корреспондента эвакуировали в медицинское учреждение, однако на следующий день стало известно, что он скончался.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что Максудов достоин государственной награды. Он заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно, и подчеркнул, что организация готова помочь семье военкора.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары во время проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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