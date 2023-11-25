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Путин посмертно наградил военкора Максудова орденом Мужества

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора телеканала «Россия 24» Бориса Максудова, погибшего при выполнении своих профессиональных обязанностей после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Указ российского лидера опубликован 25 ноября на официальном портале правовой информации.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича <...>», — говорится в документе.

Военкор получил ранение в результате атаки беспилотника украинских националистов по группе российских журналистов 22 ноября в Запорожской области. Корреспондента эвакуировали в медицинское учреждение, однако на следующий день стало известно, что он скончался.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу указал, что Максудов выполнял свою задачу мужественно и профессионально, его смерть стала такой же потерей для Минобороны, как и для представителей СМИ. Он указал, что военкор объективно освещал обстановку и делал прекрасные репортажи.

В свою очередь глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев отметил, что Максудов достоин государственной награды. Он заявил, что в подобных случаях человека награждают орденом Мужества посмертно, и подчеркнул, что организация готова помочь семье военкора.

ВСУ пытаются наносить удары по регионам России на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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