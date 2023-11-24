Медики осмотрели в Израиле освобожденных ХАМАС заложников

Медики осмотрели всех освобожденных заложников, которые провели в плену 49 дней в секторе Газа. Об этом 24 ноября сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Освидетельствование проходило на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Керем-Шалом», расположенном на границе Израиля с Египтом. По словам медиков, жизни освобожденных заложников ничего не угрожает.

«Сегодня 13 израильтян вернулись домой. Вместе с ними вернулись также 11 иностранных граждан. Медики оценили их состояние на КПП «Керем-Шалом», их жизням ничего не угрожает», — рассказал Хагари на брифинге.

Сейчас группу везут на базу ВВС Израиля «Хацерим». Там освобожденные смогут связаться со своими близкими и пройдут еще один медосмотр, добавил представитель ЦАХАЛ.

Также Хагари отметил, что «оттуда их переправят на вертолетах в больницы, где они встретятся со своими родными. Кроме того, иностранные граждане встретятся на базе «Хацерим» с представителями своих государств, и их также переправят в больницы».

Ранее в этот день сообщалось, что освбожденные заложники из сектора Газа прибыли на территорию Израиля, их встретили военные и сотрудники спецслужб.

Международный комитет Красного Креста (МККК) подтвердил освобождение группы из 24 пленных из сектора Газа. Среди освобожденных заложников кроме 13 израильтян, есть также 12 граждан Таиланда.

24 ноября вступило в силу соглашение о временном прекращении огня между движением ХАМАС и Израилем. Перемирие началось в 07:00 (08:00 мск). В ХАМАС выразили надежду на то, что гуманитарное перемирие будет продлено.

Правительство Израиля 22 ноября одобрило план по возвращению минимум 50 заложников ХАМАС в течение четырех дней, во время которых не будут вестись боевые действия. ХАМАС подтвердило достижение договоренности о четырехдневном перемирии для возвращения заложников. В ответ на освобождение 50 израильтян, удерживаемых палестинским движением в секторе Газа, Израиль отпустит на свободу 150 палестинских заключенных.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.