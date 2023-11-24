Футболистки «Зенита» второй раз подряд стали чемпионами России

Футболистки команды «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграли соперниц из московского ЦСКА в матче заключительного тура чемпионата России по футболу среди женщин и завоевали титул чемпионов страны. Встреча, проходившая 24 ноября в подмосковных Химках, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Таким образом, «Зенит» во второй раз подряд завоевал титул чемпионов России, а клуб ЦСКА стал серебряным призером.

В составе победительниц голами отличились Ана Диаш (на 63-й минуте) и Алена Андреева (66-я). У красно-синих мяч в ворота отправила Татьяна Петрова (на 88-й минуте).

До этого, 11 ноября, в мужском футболе в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» сыграл вничью с клубом «Краснодар». Матч на стадионе «Газпром Арена» завершился со счетом 1:1. Таким образом «Зенит» прервал четырехматчевую победную серию и остался на второй строчке. А «Краснодар» по итогам 15 туров сохранил за собой первое место в таблице в РПЛ, набрав 32 очка.