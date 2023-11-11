«Краснодар» сыграл вничью с «Зенитом» и остался лидером РПЛ по итогам 15 туров

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» 11 ноября и завершился со счетом 1:1.

Счет открыл полузащитник гостей Эдуард Сперцян на 63-й минуте, после чего игрок «Зенита» Матео Кассьерра оформил гол на 71-й минуте.

По итогам 15 туров «Краснодар» сохранил за собой первое место в турнирной таблице в РПЛ, имея в активе 32 очка.

«Зенит» прервал четырехматчевую победную серию и остался на второй строчке, уступая «Краснодару» два балла.

Ранее в этот день московский «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл грозненский «Ахмат». Столичная команда прервала безвыигрышную серию из четырех матчей и с 24 очками поднялась на пятое место в турнирной таблице.