«Локомотив» одержал победу над «Ахматом» в 15-м туре РПЛ

Московский «Локомотив» со счетом 2:1 обыграл грозненский «Ахмат» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась 11 ноября на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Гости открыли счет благодаря голу Мохамеда Конате с пенальти на 66-й минуте. Но затем Максим Глушенков и Тимур Сулейманов вывели «Локомотив» вперед благодаря точным ударам на 80-й и 81-й минутах.

Хозяева поля доигрывали матч вдесятером после удаления Наира Тикнизяна на 90-й минуте.

«Локомотив» прервал безвыигрышную серию из четырех матчей и с 24 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице.

«Ахмат» потерпел пятое поражение подряд и остался на 14-й строчке, имея 12 очков.

Ранее в этот день воронежский «Факел» сыграл вничью с московским ЦСКА. Счет в матче открыл форвард армейцев Виктор Давила на 10-й минуте. Затем уже на 90+3-й минуте защитник воронежцев Сергей Божин сравнял счет и спас команду от проигрыша.