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ЦСКА сыграл вничью с «Факелом» в матче 15-го тура РПЛ

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Фото: ФК «ЦСКА»
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Воронежский «Факел» сыграл вничью с московским ЦСКА в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась 11 ноября на стадионе в Воронеже со счетом 1:1.

Счет в матче открыл форвард армейцев Виктор Давила на 10-й минуте. Затем уже на 90+3-й минуте защитник воронежцев Сергей Божин сравнял счет и спас команду от проигрыша.

Теперь ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ с 25 очками. «Факел» располагается на 10-й строчке, у команды 19 очков.

В следующем туре армейцы примут на своем поле «Динамо» (25 ноября), а «Факелу» предстоит матч с «Рубином» на выезде (26 ноября).

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