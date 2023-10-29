ЦСКА нанес первое поражение «Краснодару» в текущем сезоне РПЛ

Московский ЦСКА 29 октября одержал победу над «Краснодаром» в 13-м матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол забил на 41-й минуте Федор Чалов с передачи Аббосбека Файзуллаева.

Так, краснодарский клуб впервые проиграл в текущем сезоне РПЛ. Как отмечает «Спорт-Экспресс», команда продолжает оставаться на первом месте в рейтинге чемпионата России с 28 очками. ЦСКА же с 21-м поднялись на пятую строчку.

5 ноября в рамках следующего тура РПЛ «Краснодар» дома примет «Крылья Совета». В этот же день ЦСКА на своем поле встретится с Пари «Нижний Новгород».

Ранее, 7 октября, «Краснодар» выиграл в матче с «Ростовом» со счетом 3:2. В составе краснодарского ФК на 50-й минуте забил Эдуард Сперцян. На 80-й минуте Хуниор Алонсо головой через рикошет от спины игрока «Ростова» Николая Комличенко забил второй гол. Победу «Краснодару» принес гол Джон Кордоба (90+5). Также в ходе игры отличились ростовчане Данил Глебов (23), а также Мохаммад Мохеби (41).