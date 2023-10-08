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Футбольный клуб «Ростов» проиграл «Краснодару» в гостевом матче

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Ростовом», обыграв их после проигрышного первого тайма. Встреча прошла 7 октября и завершилась со счетом 3:2.

Матч состоялся в Краснодаре. В составе команды хозяев мяч на 50-й минуте забил Эдуард Сперцян. На 80-й минуте Хуниор Алонсо головой через рикошет от спины игрока «Ростова» Николая Комличенко забил второй гол. Победу «Краснодару» принес гол Джон Кордоба (90+5).

Также в ходе игры отличились ростовчане Данил Глебов (23), а также Мохаммад Мохеби (41): последний забил дебютный мяч за команду, сообщает «Спорт-Экспресс».

По итогам встречи «Краснодар» занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 27 очками, в то время как «Ростов» находится на 13-м месте с 10 очками.

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Ранее, 30 сентября, ФК «Краснодар» на выезде обыграл казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. В игре отличился форвард «быков» Джон Кордоба, который открыл счет на 24-й минуте. Окончательный результат установил Олакунле Олусегун на 86-й минуте.

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