Лидирующий в РПЛ «Краснодар» одержал победу над «Рубином»

Футбольный клуб «Краснодар» на выезде обыграл казанский «Рубин» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась в субботу, 30 сентября, со счетом 0:2 на стадионе «Ак Барс Арена».

В игре отличился форвард «быков» Джон Кордоба, который открыл счет на 24-й минуте. Окончательный результат установил Олакунле Олусегун на 86-й минуте.

«Краснодар» по итогам 10 туров набрал 24 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице. Он опережает идущие вторыми «Крылья Советов» на шесть баллов, при этом у самарцев есть один матч в запасе. «Краснодар» с начала сезона остается единственной командой, не потерпевшей поражение.

«Рубин» проиграл пятый матч с начала турнира и с девятью очками находится на 13-м месте.

Ранее в этот день «Оренбург» впервые в своей истории обыграл санкт-петербургский «Зенит», выиграв домашнюю встречу со счетом 3:1. «Зенит» после этой игры остался на третьем месте в турнирной таблице.