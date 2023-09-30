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«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в 10-м туре РПЛ

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Фото: ФК «Зенит»/Вячеслав Евдокимов
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«Оренбург» впервые в своей истории обыграл санкт-петербургский «Зенит» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась 30 сентября на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Хозяева поля выиграли со счетом 3:1. В их составе мячи забили Дмитрий Воробьев (7-я минута), Матиас Перес (25-я) и Брайан Мансилья (36-я). В составе «Зенита» отличился Густаво Мантуан (2-я).

«Оренбург» одержал третью победу за сезон и поднялся на 11-е место в турнирной таблице с 11 очками. Для «Зенита» это второе подряд поражение и третье с начала чемпионата. Санкт-петербуржцы остались на третьем месте с 17 очками.

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В предыдущий раз «Зенит» проиграл в матче РПЛ московскому «Локомотиву» 24 сентября. Игра закончилась со счетом 2:1.

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