Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Зенит» в матче РПЛ

Футболисты московского футбольного клуба «Локомотив» обыграли петербургский «Зенит» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу московской команды. В составе хозяев отличился игрок Матео Кассьерра, открывший счет на 22-й минуте.«Локомотив» вырвался вперед позднее: на 60-й минуте забил гол Максим Глушенков, а на 90+2 минуте Наир Тикнизян.

В конце матча произошла потасовка, в ходе которой Тикнизян получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ (17 очков). «Локомотив» поднялся на шестую строчку (15 очков).

Следующий тур пройдет 30 сентября. «Зенит» проведет выездной матч против «Оренбурга», «Локомотив» в этот же день примет «Нижний Новгород».

Ранее, 23 сентября, «Спартак» в домашнем матче обыграл «Динамо» в рамках девятого тура РПЛ. Встреча 23 сентября на стадионе в Тушино завершилась со счетом 1:0, а единственный гол за время игры забил Тео Бонгонда (7-я минута).