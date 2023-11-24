В Москву из Каира доставят еще более ста россиян из Газы

В Москву рейсом из Каира будут доставлены еще более 100 россиян и членов их семей из сектора Газа, сообщили в МЧС РФ в пятницу, 24 ноября.

Там уточнили, что колонны автобусов с российскими гражданами в настоящее время направляются в каирский аэропорт. Отмечается, что эвакуированных в пути сопровождают спасатели и медики МЧС, которые оказывают им всю необходимую помощь.

«Это уже восьмой спецрейс чрезвычайного ведомства», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в пятницу самолет Ил-76 МЧС РФ, выполнявший очередной спецрейс из Египта, приземлился в аэропорту Домодедово. На его борту в Москву прилетели еще 103 россиянина, вывезенных из Газы. Все они были эвакуированы через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах».

Также отмечалось, что всего из зоны конфликта эвакуировано более 750 человек из около 900 обратившихся за помощью. В Россию уже доставлено более 650 человек, в том числе более 300 детей.

До этого, 22 ноября, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак сообщил, что большинство российских граждан, находившихся в секторе Газа, уже покинули анклав и были доставлены в Москву либо ожидают доставки в ближайшее время.

13 ноября в МИД РФ заявили, что эвакуация граждан РФ продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В министерстве уточнили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 14,1 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,8 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 33 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.