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В Норвегии заявили о готовности закрыть КПП на границе с Россией

TV2: премьер-министр Норвегии Стере допустил закрытие КПП на границе с Россией
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Норвегия вслед за Финляндией может закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом 22 ноября сообщил телеканал TV2 со ссылкой на премьер-министра страны Йонаса Гара Стере.

Отмечается, что премьер-министру королевства задали вопрос о том, стоит ли Норвегии вслед за Финляндией «закрыть границу с Россией выше Сторскога». Стере ответил, что это возможно, «если будет надо». Также он указал, что власти страны пристально наблюдают за событиями, происходящими в Финляндии и Эстонии.

По информации телеканала, сообщений об увеличении числа пересечений границы из РФ через «Сторског» не поступало.

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Ранее в этот день премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вместе с финским министром внутренних дел Мари Рантанен объявили, что страна закроет три из четырех оставшихся контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией в полночь 24 ноября.

Всего на границе РФ и Финляндии действуют восемь пропускных пунктов. В ночь на 18 ноября и до 18 февраля 2024 года Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией. Речь идет о контрольно-пропускных пунктах «Торфяновка» («Ваалимаа»), «Брусничное» («Нуйямаа»), «Светогорск» («Иматра») в Ленинградской области и «Вяртсиля» («Ниирала») в Карелии. Финские власти объяснили такой шаг ростом числа просителей убежища и нелегальной миграции на границе с Россией.

МИД РФ 20 ноября сообщил, что российская сторона заявила протест послу Финляндии Антти Хелантеря в связи с закрытием наиболее активно использовавшихся контрольно-пропускных пунктов на границе. Там подчеркнули, что принятое финскими властями решение провокационное и идет в русле попыток еще более обострить отношения между странами.

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