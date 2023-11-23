Флюиды тревоги и бессонница: когда полнолуние в ноябре 2023 года

В ночь на 27 ноября 2023 года произойдет третье осеннее полнолуние. В это время Луна будет находиться в знаке Близнецы, что определенным образом влияет на астрологический прогноз. Когда и где лучше всего наблюдать это явление и чего от него ожидать, рассказывают «Известия».

Где и во сколько наблюдать полнолуние 27 ноября 2023 года

В астрономии полнолунием называет фазу Луны, при котором ее диск полностью освещен. Это происходит через каждые 29 суток, когда Земля находится между Солнцем и Луной.

Днем 27 ноября в 12:16 по московскому времени россияне смогут застать момент, когда два светила окажутся друг напротив друга: Луна будет в Близнецах, а Солнце — в Стрельце. Влияние этого явления продлится вплоть до 13 декабря 2023 года.

Сама же фаза полной Луны начнется с полуночи 27 ноября и продлится до 02:00 28 ноября. Новолуние можно будет наблюдать на большей части территории России, в том числе в Москве.

При этом, как рассказал «Известиям» сотрудник Пулковской обсерватории и научно-просветительской сети Европейской Южной обсерватории Кирилл Масленников, откуда наблюдать полную Луну, большого значения не имеет, так как спутник Земли виден абсолютно на всем полушарии. Для наблюдения нужна лишь ясная погода.

Согласно прогнозам Гидромедцентра, погода будет снежной, особо сильные снегопады ожидаются в ночь на понедельник, 27 ноября. Поэтому в ряде регионов Полную Луну может быть плохо видно из-за снежной пурги.

Как Полная Луна в созвездии Близнецы влияет на человека

Энергетика полнолуния — это насыщенность, считают астрологи. И даже если в этот период спутника Земли на не видно в небе, Полная Луна все равно влияет на людей. Насколько сильно — зависит от того, в секторе какого созвездия она находится.

Так, особенностью полнолуния в Близнецах в ноябре 2023 года является избыток психической энергии и эмоций. Одни могут стать более нервными, раздражительными и тревожными, а другие, наоборот, почувствовать прилив сил и энергии. У ряда россиян могут обостриться бессонница и хронические заболевания, прежде всего связанные с суставами и опорно-двигательным аппаратом. Велика вероятность переломов и растяжений.

Между тем официально наукой влияние Полной Луны на состояние человека не доказано. То, что во время полнолуния или затмения болит голова, — это миф, утверждает врач-невролог, член Международного общества по изучению головных болей Кирилл Скоробогатых. По его словам, если во время ливня или того же полнолуния разболелась голова, это может быть проявлением систематической мигрени.

В народе же в Полную Луну всегда прислушивались к себе и обращали внимание на малейшие детали. У славян с этим периодом связано немало примет и суеверий. Так, считалось, что всё новое, что приходит в дни, когда Луна становится полной, обязательно доставит радость и счастье. Например, увидеть падающую звезду предвещало удачу в личной жизни, а услышать громкий вой собак — расставание или серьезные разлады в отношениях.

Чтобы улучшить свое материальное положение, наши предки старались зашить все дырки на одежде при Полной Луне. А если в семье часто происходили ссоры, то в ночь на полнолуние надо было связать два носка — себе и своей второй половинке — и положить их под подушку. Тогда все неурядицы уходили.

Чем опасно полнолуние в ноябре 2023 года

В ноябре 2023 года Луна находится в «зоне ответственности» зодиакальных созвездий Стрелец и Близнецы. Полнолуние наступит сразу после окончания пика магнитной бури. Согласно представлениям современных астрологов, подобное сочетание несет в себе достаточно специфическую энергию.

Например, на дорогах такие понятия, как «терпимость» и «вежливость», могут сместиться в сторону конфликтов. Не исключено обострение между людьми и странами на почве религиозных и политических разногласий. На бытовом уровне этот период проявится в том, что активизируются «злые языки», мошенники и аферисты. Для них это благоприятный период для того, чтобы подняться или обогатиться за чужой счет.

В то же время ноябрьское полнолуние связано с получением новых знаний и информации. Оно благоприятно для журналистов и представителей других профессий, которым часто приходится выступать перед аудиторией. Кроме того, это подходящее время для того, чтобы зарядиться свежими впечатлениями.

В целом, согласно астрологическому прогнозу на 27 ноября, для многих знаков зодиака день пройдет спокойно. Наиболее удачным он будет для Раков, Львов и Тельцов. Им можно строить разные планы и обдумывать новые идеи. Овны смогут наладить деловые отношения. Скорпионам же важно проявить осторожность, особенно в финансовых вопросах.

Девы с утра могут испытывать раздражительность, но к вечеру эмоциональный фон стабилизируется. Весы рискуют переоценить свои возможности и совершить обидные промахи. На Стрельцов может обрушиться неожиданно много проблем, но они смогут с ними справиться, если подойдут к вопросу без суеты.

Водолеи смогут заинтересовать окружающих и завоевать их доверие. Для Козерогов это отличный день для общения и встреч с друзьями. Рыб ждут новые знакомства и неожиданные сюрпризы. У самих же Близнецов возможны финансовые потери и появление влиятельных врагов.

Ранее «Известия» рассказали о другом астрономическом явлении ноября — новолунии в Скорпионе, которое можно было наблюдать с 12-го по 14-е число.