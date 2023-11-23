Реклама
Прямой эфир
Мир
Анкара призвала не спекулировать на сроках одобрения членства Швеции в НАТО
Мир
Украине предрекли дефицит товаров из Европы из-за блокировки границы с Польшей
Мир
Песков заявил о необходимости давить на отказавшихся от переговоров с РФ
Мир
Киев внес немецкую компанию Knauf в список «спонсоров войны»
Политика
В СФ назвали русофобской глупостью возможное закрытие Норвегией границы с РФ
Общество
Туристы в Марий Эл спаслись от медведя в заброшенной колонии
Общество
В Подмосковье первый елочный базар откроется 8 декабря
Экономика
Правительство одобрило беспошлинную квоту на ввоз в Россию 160 тыс. т мяса кур
Мир
Захарова указала на одобрение ЕСПЧ дискриминационной политики Латвии против РФ
Пресс-релизы
С 27 мая по 2 июня 2024 года в Сочи пройдет международный фестиваль «КиноБраво»
Авто
На российский рынок выйдет кроссовер KAIYI X7 Kunlun
Общество
Союз журналистов России предложил наградить погибшего корреспондента Максудова
Мир
Залужный назвал ситуацию на фронте затруднительной, но контролируемой
Общество
Россияне помогают сбивать дроны ВСУ с помощью приложения «Радар.НФ»

Флюиды тревоги и бессонница: когда полнолуние в ноябре 2023 года

Россияне смогут наблюдать последнее осеннее полнолуние 27 ноября
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь на 27 ноября 2023 года произойдет третье осеннее полнолуние. В это время Луна будет находиться в знаке Близнецы, что определенным образом влияет на астрологический прогноз. Когда и где лучше всего наблюдать это явление и чего от него ожидать, рассказывают «Известия».

Где и во сколько наблюдать полнолуние 27 ноября 2023 года

В астрономии полнолунием называет фазу Луны, при котором ее диск полностью освещен. Это происходит через каждые 29 суток, когда Земля находится между Солнцем и Луной.

Днем 27 ноября в 12:16 по московскому времени россияне смогут застать момент, когда два светила окажутся друг напротив друга: Луна будет в Близнецах, а Солнце — в Стрельце. Влияние этого явления продлится вплоть до 13 декабря 2023 года.

Сама же фаза полной Луны начнется с полуночи 27 ноября и продлится до 02:00 28 ноября. Новолуние можно будет наблюдать на большей части территории России, в том числе в Москве.

При этом, как рассказал «Известиям» сотрудник Пулковской обсерватории и научно-просветительской сети Европейской Южной обсерватории Кирилл Масленников, откуда наблюдать полную Луну, большого значения не имеет, так как спутник Земли виден абсолютно на всем полушарии. Для наблюдения нужна лишь ясная погода.

Согласно прогнозам Гидромедцентра, погода будет снежной, особо сильные снегопады ожидаются в ночь на понедельник, 27 ноября. Поэтому в ряде регионов Полную Луну может быть плохо видно из-за снежной пурги.

Солнечные и лунные затмения в 2024 году — когда и где смотреть

Как Полная Луна в созвездии Близнецы влияет на человека

Энергетика полнолуния — это насыщенность, считают астрологи. И даже если в этот период спутника Земли на не видно в небе, Полная Луна все равно влияет на людей. Насколько сильно — зависит от того, в секторе какого созвездия она находится.

Так, особенностью полнолуния в Близнецах в ноябре 2023 года является избыток психической энергии и эмоций. Одни могут стать более нервными, раздражительными и тревожными, а другие, наоборот, почувствовать прилив сил и энергии. У ряда россиян могут обостриться бессонница и хронические заболевания, прежде всего связанные с суставами и опорно-двигательным аппаратом. Велика вероятность переломов и растяжений.

Между тем официально наукой влияние Полной Луны на состояние человека не доказано. То, что во время полнолуния или затмения болит голова, — это миф, утверждает врач-невролог, член Международного общества по изучению головных болей Кирилл Скоробогатых. По его словам, если во время ливня или того же полнолуния разболелась голова, это может быть проявлением систематической мигрени.

В народе же в Полную Луну всегда прислушивались к себе и обращали внимание на малейшие детали. У славян с этим периодом связано немало примет и суеверий. Так, считалось, что всё новое, что приходит в дни, когда Луна становится полной, обязательно доставит радость и счастье. Например, увидеть падающую звезду предвещало удачу в личной жизни, а услышать громкий вой собак — расставание или серьезные разлады в отношениях.

Массовый психоз и опасность: что сулит противостояние Урана
14 ноября состоится значимое астрономическое явление, символизирующее «освобождение и обновление»

Чтобы улучшить свое материальное положение, наши предки старались зашить все дырки на одежде при Полной Луне. А если в семье часто происходили ссоры, то в ночь на полнолуние надо было связать два носка — себе и своей второй половинке — и положить их под подушку. Тогда все неурядицы уходили.

Чем опасно полнолуние в ноябре 2023 года

В ноябре 2023 года Луна находится в «зоне ответственности» зодиакальных созвездий Стрелец и Близнецы. Полнолуние наступит сразу после окончания пика магнитной бури. Согласно представлениям современных астрологов, подобное сочетание несет в себе достаточно специфическую энергию.

Например, на дорогах такие понятия, как «терпимость» и «вежливость», могут сместиться в сторону конфликтов. Не исключено обострение между людьми и странами на почве религиозных и политических разногласий. На бытовом уровне этот период проявится в том, что активизируются «злые языки», мошенники и аферисты. Для них это благоприятный период для того, чтобы подняться или обогатиться за чужой счет.

В то же время ноябрьское полнолуние связано с получением новых знаний и информации. Оно благоприятно для журналистов и представителей других профессий, которым часто приходится выступать перед аудиторией. Кроме того, это подходящее время для того, чтобы зарядиться свежими впечатлениями.

В целом, согласно астрологическому прогнозу на 27 ноября, для многих знаков зодиака день пройдет спокойно. Наиболее удачным он будет для Раков, Львов и Тельцов. Им можно строить разные планы и обдумывать новые идеи. Овны смогут наладить деловые отношения. Скорпионам же важно проявить осторожность, особенно в финансовых вопросах.

Девы с утра могут испытывать раздражительность, но к вечеру эмоциональный фон стабилизируется. Весы рискуют переоценить свои возможности и совершить обидные промахи. На Стрельцов может обрушиться неожиданно много проблем, но они смогут с ними справиться, если подойдут к вопросу без суеты.

Водолеи смогут заинтересовать окружающих и завоевать их доверие. Для Козерогов это отличный день для общения и встреч с друзьями. Рыб ждут новые знакомства и неожиданные сюрпризы. У самих же Близнецов возможны финансовые потери и появление влиятельных врагов.

Ранее «Известия» рассказали о другом астрономическом явлении ноября — новолунии в Скорпионе, которое можно было наблюдать с 12-го по 14-е число.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023