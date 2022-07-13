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Ученый объяснил красный цвет Луны в суперлуние

Ученый Масленников: цвет Луны в суперлуние зависит от атмосферных условий
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Фото: Global Look Press/dpa/Patrick Pleul
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Сотрудник Пулковской обсерватории и научно-просветительской сети Европейской Южной обсерватории Кирилл Масленников в среду, 13 июля, рассказал «Известиям» о таком явлении, как суперлуние, и разъяснил, почему Луна имеет красный оттенок в этот период.

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Как отметил эксперт, Луна движется по эллиптической орбите, поэтому в некоторые моменты она ближе к Земле, чем обычно. В период суперлуния ни ученым, ни обывателям нельзя увидеть какие-то необычные явления на Луне.

Кроме того, не имеет значения, откуда смотреть на суперлуние, так как спутник Земли виден на всем полушарии.

«Цвет его зависит только от локальных атмосферных условий (загрязненность атмосферы, наличие тумана), и ни от чего больше. Например, когда Луна низко над горизонтом, она имеет красноватый оттенок, потому что у таких лучше большая длина волны, они успешно огибают пылевые частицы в атмосфере и достигают наших глаз. Более короткие волны поглощаются взвешенными в воздухе частицами. Вообще красный цвет лучше всего виден с большого расстояния», — заключил Масленников.

Ранее в этот день Московский планетарий сообщил, что в ночь на 13 июля жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать самое большое суперлуние в 2022 году.

Полнолуние произойдет 13 июля в 21:38 по московскому времени, отмечает 78.ru.

16 июня стало известно, что 25 октября 2022 года жители западносибирских и уральских регионов России смогут увидеть частичное солнечное затмение.

В России самая большая его фаза пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом предполагается, что именно на город Нижневартовск придется наибольшая фаза затмения.

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