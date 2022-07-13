Жители Санкт-Петербурга увидят самое большое суперлуние 2022 года

В ночь на 13 июля жители Санкт-Петербурга смогут наблюдать самое большое суперлуние в 2022 году. Об этом сообщил Московский планетарий в соцсетях.

«На смену дневному шторму и грозам, который принес в наш город циклон «Зельда», пришли теплая летняя ночь и красная луна!» — говорится в сообщении.

Полнолуние произойдет 13 июля в 21:38 по московскому времени, отмечает 78.ru.

В момент суперлуния полная Луна подходит к Земле на максимально близкое расстояние.

16 июня стало известно, что 25 октября 2022 года жители западносибирских и уральских регионов России смогут увидеть частичное солнечное затмение. В России самая большая его фаза пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом предполагается, что именно на город Нижневартовск придется наибольшая фаза затмения.