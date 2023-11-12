Смертельно опасный Скорпион: что ждать от новолуния в ноябре 2023 года

В последний месяц осени россияне смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — новолуние в Скорпионе. Произойдет это событие 13 ноября. Что оно означает, как повлияет на человека и какие суеверия связаны с Новой Луной в народе можно узнать в материале «Известий».

Во сколько наступит новолуние в Скорпионе 13 ноября

Каждый месяц Луна проходит разные фазы. И если в полнолуние мы видим спутник Земли целиком, то в новолуние, или новую Луну, лунный диск практически не видно. Это вызвано тем, что Луна располагается между Солнцем и Землей примерно на одной прямой и на нее не падает свет. Если же они полностью находятся на одной линии, то происходит солнечное затмение.

Очередное новолуние наступит в ночь на понедельник, 13 ноября, и продлится 26 часов: с 23:00 12 ноября до 01:00 14 ноября. По данным Гидрометцентра, в эти дни ожидается облачная погода с осадками, но это не будет иметь большого значения, так как лунный диск всё равно не будет виден, из какой части земного шара на него ни смотри.

Особенностью же ноябрьского новолуния станет то, что Луна будет находиться в зоне зодиакального созвездия Скорпион, которое, по мнению астрологов, связано «со смертью и рождением». Еще одна отличительная черта новолуния 13 ноября — влияние Урана, который будет находиться в напряженной оппозиции к Солнцу и Луне, а также Марсу — младшему управителю Скорпиона.

Всё это создаст большой энергетический коктейль, который может привести к самым непредсказуемым последствиям. Из-за этого месяц перед Новым годом может показаться особенно тяжелым, и не только в связи с похолоданием.

Как Новая Луна в созвездии Скорпиона влияет на человека

Сложно не заметить, что в одни дни мы чувствуем подъем сил, избыток энергии, а в другие — раздражительность и вялость. Астрологи связывают изменение самочувствия со сменой фаз Луны. А учитывая, что Скорпион — импульсивный водный знак, способный вытащить наружу все эмоции, то в новолуние перепады настроения могут стать обычным явлением.

Считается, что прежде всего фазы Луны отражаются на метеозависимых людях и тех, у кого есть хронические заболевания. Возможны обострения болезней и общее ослабление организма. Также есть убеждение, что в новолуние могут обостряться психические заболевания, что, впрочем, более характерно для полнолуния. Однако научного подтверждения этому нет.

Чтобы проверить влияние лунного календаря на здоровье, врач-невролог, член Международного общества по изучению головных болей Кирилл Скоробогатых советует вести дневник. Так будет проще понять, является ли ухудшение состояния в смену фаз Луны разовым или служит проявлением болезни. Если подтвердится последний вариант, следует проконсультироваться у специалиста.

Врач Виктор Калугин, в свою очередь, твердо убежден, что сами по себе новолуние и полнолуние никак не воздействуют на человека. По его словам, в большей степени на сочувствие влияют перепады атмосферного давления. Поэтому гипертоникам он посоветовал купить барометры.

Что можно и нельзя делать в новолуние 13 ноября

Так как период, когда Луна находится в Скорпионе, всегда непростой, стоит внимательно отнестись не только к своему здоровью, но и к повседневным делам. В частности, отказаться от общения с людьми, которые провоцируют на негативные эмоции, не перетруждаться и больше отдыхать. Всю активность лучше отложить на период растущей Луны.

Также новолуние неблагоприятный день для рискованных шагов, поиска работы или вступления в новые отношения. Помимо этого, нельзя стричь или окрашивать волосы. Распространено суеверие, что подобные процедуры в новолуние только навредят волосам, сделав их ломкими и безжизненными. Согласно другим народным представлениям, новый лунный цикл нельзя начинать с дурных поступков, злословия, впадать в приступы агрессии или ревности, так как конфликты, начатые в этот день, завершатся еще не скоро.

А вот для тех, кто хочет изменить свою жизнь или начать всё с чистого листа, ноябрьское новолуние самое удачное время. Несмотря на разрушительную энергетику, Скорпиону не чуждо обновление или «перерождение», поэтому Луна в этом знаке благоприятствует таким начинаниям.

Так, Овны могут смело начать инвестировать, если давно об этом мечтали. Тельцам захочется больше свободы и резких изменений. Сейчас они могут пойти навстречу своим желаниям. Реализовать то, что давно хотелось, смогут Раки, Козероги и Рыбы. Львам лучше провести время в кругу семьи и не отказывать близким в помощи, что сторицей окупится в будущем.

Стрельцы в период новолуния могут внезапно впасть в ностальгию по прошлому. Астрологи рекомендуют им сменить обстановку и куда-нибудь выбраться отдохнуть. Близнецам и Девам стоит навести порядок в документах, Весам — пересмотреть свое отношение к тратам, Водолеям — уделить больше внимания здоровью. А вот Скорпионов в новолуние в их знаке лучше не злить — в гневе они иногда боятся сами себя. И самим представителям этого знака лучше воздержаться от негатива.

Ранее «Известия» рассказали о полнолунии 29 октября. В тот день помимо полной Луны россияне смогли увидеть еще и полутеневое затмение.