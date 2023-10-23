Магия и вещий сон: что ждать от уникального полнолуния в октябре 2023-го

В ночь на 29 октября 2023 года произойдет второе осеннее полнолуние. Спутник Земли частично попадет в тень планеты, поэтому россияне помимо полной Луны увидят еще и полутеневое затмение. Об уникальном астрономическом явлении и когда его лучше всего наблюдать, рассказывают «Известия».

Где и во сколько наблюдать полнолуние 29 октября 2023

В астрономии полнолунием называет фазу Луны, когда ее диск полностью освещен. Это происходит через каждые 29 суток, когда Земля находится между Солнцем и Луной.

Согласно лунному календарю, природное явление можно будет снова наблюдать в ночь на 29 октября 2023 года на большей части территории России, в том числе в Москве. Причем примерно 6% площади Луны останется в тени Земли. Пик лунного затмения придется с 22:36 и до 23:53. Оно ознаменует окончание коридора затмений, которое началось 14 октября.

При этом, как ранее рассказал «Известиям» сотрудник Пулковской обсерватории и научно-просветительской сети Европейской Южной обсерватории Кирилл Масленников, откуда наблюдать полную Луну, большого значения не имеет, так как спутник Земли виден абсолютно на всем полушарии.

По его словам, на наблюдения могут повлиять только атмосферные условия. От этого же зависит и цвет Луны. Ученый пояснил, что, когда, например, спутник Земли низко над горизонтом, он может приобретать красноватый оттенок. Такая же природа у восхода и заката.

Как полная Луна влияет на человека и животных

Существует убеждение, что полнолуние способно оказывать влияние на эмоциональное состояние человека. В частности, появляется чувство беспокойства, нарушается сон. Также в полную Луну обостряются хронические заболевания и психические расстройства. Многие сверяются с лунным календарем и сознательно отказываются от операций и других медицинских вмешательств в этот день, полагая, что от них будет только вред.

Однако, проанализировав влияние полнолуния на человека, ученые не нашли подтверждений воздействия полной Луны на состояние здоровья. Влияние этого явления на самочувствие отверг и врач-невролог, член Международного общества по изучению головных болей Кирилл Скоробогатых. Тем, кто, жалуется на головные боли и бессонницу в полнолуние, он посоветовал вести дневник головных болей, чтобы понять, являются они разовыми или служат проявлением мигрени.

В то же время, сегодня есть данные, что фазы Луны могут влиять на поведение рыб, пчел, некоторых птиц и амфибий. Как полагают исследователи, изменение яркости диска в полную Луну, возможно, оказывает влияние на уровень мелатонина — гормона мозга, который отвечает за дневной цикл активности. В полнолуние этот гормон вырабатывается сильнее, из-за чего активность животного может измениться. Поэтому известное выражение «воет как волк на Луну» может быть вполне обоснованно.

Что можно и нельзя делать в полнолуние

Полнолунию с древних времен придавали большое значение. С этим периодом связано немало народных примет и суеверий. Считалось, что полная Луна действует как прожектор, освещая всё тайное, что было скрыто от человеческих глаз, в том числе саму природу человека. Некоторые до сих пор верят, что в полнолуние активизируется нечистая сила — вампиры и оборотни.

Но, как бы там ни было, день, когда Луна становится полной, использовали для изменения жизни. В старину во время полной Луны часто проводили магические обряды и ритуалы. Наши предки верили, что с их помощью можно избавиться от недугов, сглаза, вернуть красоту и молодость, привлечь удачу или любовь в свою жизнь.

Например, чтобы избежать ссор в семье, женщины расчесывали волосы, стоя у окна при полной Луне. Избавиться от дурного помогали и заговоры, которые нашептывали на огонь свечи. Тогда всё плохое уходило. Для повышения благосостояния старались заштопать все дырки на одежде. А незамужние девушки гадали на зеркалах или свечках, чтобы увидеть суженного.

Сны же, приснившиеся в эту ночь, считались вещими и сулили важные перемены в будущем. К ним особенно прислушивались, полагая, что так судьба посылает определенные знаки. Поэтому перед тем, как лечь спать, на листке бумаги писали специальные заговоры на вещие сны. Прочитать их нужно было перед самым сном три раза. А чтобы заговор подействовал, смотрели на полную Луну через открытое окно. Сны старались запомнить и наутро ходили к ведуньям, чтобы растолковать их значение.

Так, если во сне привиделся скандал с человеком, который находится далеко, это значит, что он скоро подаст о себе весточку. А если во сне, наоборот, с близким человеком идиллия, то, вероятно, вскоре с ним произойдет ссора.

Некоторые традиции, связанные с полнолунием, сохранились и сегодня. Согласно народным поверьям, в полную Луну необходимо избегать любых конфликтов и рискованных поступков. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и давать деньги в долг. Также это неблагоприятный день для дальних поездок. Всё же новое, что приходит в жизнь в этот период, должно принести радость и счастье.

Ранее «Известия» рассказывали о первом полнолунии после осеннего равноденствия, получившем название «роковое».