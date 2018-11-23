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Ученые проверили влияние полнолуния на здоровье человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ученые из Германии и США проанализировали влияние полнолуния и суперлуния на человека, не подтвердив их воздействие на состояние здоровья. Вместе с тем в ФРГ 11% людей верят в то, что от фаз Луны может зависеть их жизнь.

Немецкие ученые решили проверить слова медсестер в родильных домах, которые жалуются на то, что в полнолуние им приходится больше работать, так как женщины чаще рожают. Исследователи изучили данные рождаемости в стране с 1920 по 1989 год и не нашли никакой зависимости количества родов от полнолуния, передает «РИА Новости»

Также в Германии до сих пор существует примета, что операцию по пересадке почек лучше отложить, если она выпала на полнолуние. Исследователи отобрали 178 историй болезней пациентов, которым пересадили почку, и также никакой зависимости не обнаружили. 

Параллельно с этим ученые из университета Небраски (США) проверили, как лунный цикл влияет на обострение мочекаменной болезни. В итоге оказалось, что большинство приступов пришлось на обычные дни и только 16,1% — на полнолуния.

Ранее в ноябре американка Аманда Йетс Гарсиа, называющая себя 300-летней ведьмой, раскрыла секреты любовной магии. По ее словам, для приворота нужно в полнолуние сжечь бумагу с заклинанием на розовой свече. Начинать обряд, который состоит также из ряда других шагов, она посоветовала с полнолуния.

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