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«Трехсотлетняя ведьма» раскрыла секрет приворота

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Фото: Depositphotos
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Американка Аманда Йетс Гарсиа, называющая себя трехсотлетней ведьмой, раскрыла секреты любовной магии. Об этом в понедельник, 19 ноября, пишет издание Daily Mail.

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Женщина рассказала, что для приворота необходимо каждый день, начиная с новолуния, принимать ванну с любыми белыми цветами и маслом гардении, держа рядом розовый кварц и черный турмалин. После этого нужно открыть слив из ванны, но не покидать помещения до тех пор, пока ванна полностью не опустеет. Далее ворожеям советуют прочесть заклинание и перечислить шесть своих лучших качеств.

Самый главный этап наступает в полнолуние, когда нужно сжечь бумагу на розовой свече с маслом гардении. При этом свеча должна полностью догореть в присутствии совершающего ритуал человека, отмечает Гарсиа. Далее необходимо смешать пепел с воском и закопать в землю у растения, расположенного ближе всего к входной двери.

После этих действий человек, который был загадан, начнет ценить лучшие качества просительницы, уверяет ведьма. Однако она подчеркнула, что никто не дает гарантий.

В октябре в Нью-Йорке ведьмы совершили обряд наведения порчи на верховного судью США Бретта Кавано, сенатора-республиканца Митча Макконнелла и президента США Дональда Трампа.

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