Рижское «Динамо» запретило болельщику посещать матчи в маске ведьмы

Рижское «Динамо» запретило известному болельщику Юрию Петерсонсу посещать матчи клуба в маске ведьмы. Руководство клуба считает, что в таком образе фанат приносит неудачу.

Петерсона по прозвищу Ведьмак Ючик не пустили на игру с «Нефтехимиком». Он смог попасть на стадион только без маски.

Сам болельщик рассказал, что был разочарован действиями руководства «Динамо», сообщает TV NET.

«Я разочарован в руководстве «Динамо», у меня все еще шок. Они хотят изменить мой образ, поскольку он слишком негативный. Все эти девять лет они меня носили на руках, в октябре даже публично поздравили с днем рождения», — заявил Петерсон.

Он отметил, что у него никогда не возникало ощущения, что его образ негативен. Напротив, его всегда были рады видеть дети, которые любили фотографироваться с ним.

«Теперь мне с чистого листа нереально что-то придумать. Они мне даже не сказали, что на игры больше не пустят, это мне сказали другие болельщики», — сетует Ведьмак Юрчик.

При этом он подчеркнул, что продолжит поддерживать команду и посещать матчи несмотря на решение руководства клуба.

После 45 туров в активе рижского «Динамо» 41 очко. Клуб занимает последнее место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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