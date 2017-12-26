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Фанат мадридского «Реала» поджег свой дом после поражения от «Барселоны»

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Фото: REUTERS/Paul Hanna
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Румынский болельщик мадридского «Реала» попытался сжечь свой дом после разгромного поражения команды от «Барселоны» в Эль-Класико. Об этом сообщает RT со ссылкой на румынские СМИ.

Инцидент произошел накануне католического Рождества в городе Арад. 70-летний мужчина заперся в своем доме и бросил в печь баллончик с жидкостью для розжига.

Черный дым, валящий из дома мужчины, заметила его сиделка, которая проживала неподалеку. Она позвала на помощь, после чего удалось выломать дверь и вынести пенсионера на улицу.

На место происшествия прибыли пожарные, которые успели потушить возгорание до того, как огонь охватил весь дом.

Позже пожилой болельщик признался, что устроил поджог специально и не сожалеет о содеянном.

Мужчина заявил, что хотел умереть лишь бы больше не видеть такой покорности от любимой команды в столь принципиальной игре. Пенсионеру назначена психиатрическая экспертиза.

23 декабря «Реал» уступил «Барселоне» со счетом 0:3.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Реал Мадрид» второй год подряд выиграл клубный чемпионат мира по футболу.

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