Фанаты «Спартака» и ЦСКА подрались на станции метро «Щукинская»
На станции метро «Щукинская» в преддверии матча между «Спартаком» и ЦСКА произошла стычка фанатов. Массовое побоище предотвратили сотрудники полиции.
Группа фанатов армейского клуба спустилась в подземку и собиралась атаковать вагон, в котором находились болельщики красно-белых.
«Армейцы», скандируя «Мясу — смерть!», попытались проникнуть в вагон, однако дорогу им преградили дежурившие на станции полицейские.
Видео инцидента публикует телеканал РЕН ТВ: