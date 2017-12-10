Фанаты «Спартака» и ЦСКА подрались на станции метро «Щукинская»

На станции метро «Щукинская» в преддверии матча между «Спартаком» и ЦСКА произошла стычка фанатов. Массовое побоище предотвратили сотрудники полиции.

Группа фанатов армейского клуба спустилась в подземку и собиралась атаковать вагон, в котором находились болельщики красно-белых.

«Армейцы», скандируя «Мясу — смерть!», попытались проникнуть в вагон, однако дорогу им преградили дежурившие на станции полицейские.

Видео инцидента публикует телеканал РЕН ТВ: