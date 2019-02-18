Врач рассказал о влиянии суперлуния на здоровье

Во вторник, 19 февраля, жители России смогут наблюдать суперлуние, когда Луна подойдет на минимальное расстояние к Земле. Медики рассказали, какое влияние на здоровье может оказать данное явление.

«Само по себе наличие полнолуния и суперлуния никак не оказывает влияние на человека», — заявил в интервью «Вечерней Москве» врач Виктор Калугин.

По его словам, на человека в большей степени оказывают влияние перепады атмосферного давления. Поэтому гипертоникам он посоветовал купить барометры.

Ранее в Московском планетарии сообщили, что в 12:07 мск спутник Земли приблизится к планете на расстояние 356 761 км, а полнолуние произойдет в 18:54 мск.

По словам специалистов, суперлуния происходят ежегодно, но близкие совпадения перигея (ближайшей к Земле точки лунной орбиты) и полнолуния случаются достаточно редко.

В январе 2019 года замглавного врача Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Руслан Кошелев прокомментировал влияние кровавого лунного затмения на здоровье человека. Он отметил, что чересчур мнительные и впечатлительные люди могут сами себя «накрутить» и убедить во вреде кровавой Луны. По словам Кошелева, исследования по теме влияния затмений на здоровье, неоднократно проводившиеся в США и Азии, показали, что среднее количество обращений к врачам в эти дни не меняется.