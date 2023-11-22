Магнитная буря 22 ноября — что ожидать, как пережить

В среду, 22 ноября, на Землю обрушилась магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ). О том, как это событие повлияет на людей, читайте в материале «Известий».

Магнитная буря 22 ноября

Начало бури было зафиксировано в 6:00 мск, она продлилась несколько часов. Интенсивность возмущений магнитного поля эксперты оценили на уровень G1 — самый слабый из возможных. Согласно прогнозам, буря продлится с 22 по 26 ноября.

Как пояснил «Известиям» директор Астрономической обсерватории Иркутского госуниверситета (АО ИГУ), профессор Иркутского государственного университета (ИГУ), старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, доктор физико-математических наук Сергей Язев, это событие мало кто заметит.

По его словам, влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека часто преувеличивают. Ученый отметил, что в течение жизни люди переживают сотни таких явлений разной интенсивности, не обращая на них внимания. Поэтому тех, кто ощутит слабые возмущения магнитного поля, будет немного. Язев добавил, что яркого северного сияния эта магнитная буря также не вызовет. Увидеть цветные всполохи, вероятно, удастся только на Крайнем Севере.

Ранее, в ночь на 6 ноября в нескольких регионах России наблюдалось необычное кроваво-красное сияние в небе, вызванное сильной магнитной бурей. Его видели на Кавказе, в Крыму, Донбассе, а также в Тюменской, Ростовской и Свердловской областях.

По данным лаборатории солнечной астрономии, бурю спровоцировал выброс плазменного облака на Солнце. При этом, несмотря на то что геомагнитное событие удалось зафиксировать, его сила оказалась гораздо выше прогнозов. В результате оно получило третий уровень мощности из пяти.

Магнитные бури в 2023 году — влияние на человека

Магнитные или геомагнитные бури — это внезапные и сильные изменения в магнитном поле нашей планеты, которые происходят из-за повышения активности Солнца. Чаще всего причиной этого явления становятся так называемые солнечные вспышки. Они представляют собой резкий выброс энергии в верхних слоях атмосферы светила. Когда поток частиц достигает Земли, случаются магнитные бури.

Мощность геомагнитных бурь измеряется по пятизначной шкале — от G1 до G5. Явления первых двух уровней считаются слабыми и практически не влияют на планету и ее обитателей. Бури уровня G4 и G5 — мощные магнитные шторма, они могут вызывать сбои в работе радиоаппаратуры, системах GPS и других устройствах.

При этом среди ученых нет единого мнения насчет того, оказывают ли магнитные бури влияние на здоровье людей. Одни исследователи придерживаются мнения, что никаких изменений в организме людей возмущения магнитосферы не вызывают, другие отмечают повышенное число жалоб на самочувствие во время этих явлений.

Считается, что магнитные бури сильнее всего воздействуют на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией или гипотонией. Также могут наблюдаться обострения психических расстройств. Многие люди в это время испытывают головную боль, головокружение, скачки настроения и снижение работоспособности.

При этом, как отметила в разговоре с «Известиями» врач-терапевт группы компаний BestDoctor Вероника Лисицкая, у здорового человека магнитные бури не должны вызывать каких-либо негативных реакций. По ее словам, появление нежелательных симптомов может свидетельствовать о наличии определенных заболеваний. Поэтому при ухудшении самочувствия в период этих событий следует пройти медицинское обследование.

Магнитные бури в ноябре 2023 года — как пережить

По словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, во время магнитных бурь метеозависимым людям следует отложить занятия, которые требуют высокой концентрации внимания, избегать стресса и снизить физические нагрузки.

Врач посоветовал отказаться от кофе в пользу травяных чаев, пить больше чистой воды, не употреблять алкоголь, а также не есть много жареного и мучного. Водителям Тяжельников рекомендовал быть более внимательными на дороге или временно не садиться за руль.

Эксперт добавил, что людям с повышенным артериальным давлением в периоды магнитных бурь стоит снизить количество соли в рационе, так как она задерживает жидкость в организме. Гипотоникам доктор посоветовал пользоваться природными средствами, повышающими тонус, и плотно завтракать.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа отметила, что во время геомагнитных бурь важно следовать предписаниям врачей. Особенно это касается людей, у которых наблюдаются проблемы с сосудами. Она также дала несколько общих рекомендаций: правильно питаться, гулять на свежем воздухе и больше отдыхать.

Ранее «Известия» рассказали, какие продукты нельзя есть людям с метеозависимостью.