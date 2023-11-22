Синоптик спрогнозировал снегопады в Москве и области в ночь на 27 ноября
Следующая неделя в Москве и Московской области будет снежной, особо сильные снегопады ожидаются в ночь на 27 ноября. Об этом в среду, 22 ноября, «Известиям» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«Следующая неделя будет достаточно снежная, особенно это будет в начале недели заметно — 27-го. С воскресенья на понедельник пройдут достаточно умеренные снегопады в Москве и Московской области. Затем, во вторник, снегопады прекратятся. В среду, скорее всего, обойдется без существенных осадков весь день, и к вечеру начнется небольшой снег, который, скорее всего, продолжится и в четверг днем», — сказал он.
15 ноября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что сильных морозов до конца месяца не предвидится.