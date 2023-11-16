Синоптик рассказал о погоде в столице во второй половине ноября

Вторая половина ноября в Москве охарактеризуется колебаниями температуры, однако сильных морозов до конца месяца не предвидится. Таким прогнозом в среду, 15 ноября, поделился в беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Уже в пятницу и в выходные, с 17 по 19 ноября, москвичей ждут отрицательные температуры ниже климатической нормы. По ночам ожидается –5…–8 градусов, а днем — –3…–5 градусов», — сообщил метеоролог.

Он отметил, что такие показатели сопоставимы с погодой декабря, однако в начале следующей недели синоптики снова ожидают всплеск тепла и возврат к нулевым температурам. По словам Шувалова, во вторник и среду, 21–22 ноября, прогнозируется снегопад, высота снежного покрова в столице может достичь 8 см. А позже в Москву снова придут холода, хоть и не суровые.

Ранее в «Яндекс Погоде» сообщили «Известиям», что в выходные, 18 и 19 ноября, в Москве ожидается небольшой снег. Отмечается, что днем в субботу температура воздуха достигнет –4 градусов, а в воскресенье — поднимется до –5.

Ранее, 13 ноября, Шувалов заявил, что к концу недели среднесуточная температура опустится до отрицательных значений и наступит климатическая зима. По его словам, в течение недели будет происходить постепенное понижение температуры, пятница будет самой холодной.