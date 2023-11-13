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Синоптик спрогнозировал морозы до –8 градусов в Московском регионе

Синоптик Шувалов: на этой неделе в Московском регионе может похолодать до –8
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В начале текущей недели в Москве всё еще будет преобладать плюсовая температура, однако к концу недели среднесуточная температура опустится до отрицательных значений и наступит климатическая зима. Об этом 13 ноября «Известиям» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в течение недели будет происходить постепенное понижение температуры. Во вторник температура воздуха днем составит +3…+4 градуса. В среду ожидаются ночные заморозки до –3, а дневная температура — от 0 до +2. В четверг ночью также около –1…–3, днем — около 0.

«Самый холодный день недели — это пятница, когда ночная температура местами по области может опуститься до –8. Температура воздуха днем тоже отрицательная — –1…–3 градуса», — рассказал Шувалов.

Как отметил синоптик, в выходные тоже ожидается достаточно холодная погода. А в воскресенье может пойти снег.

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10 ноября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал москвичам задуматься о смене осеннего гардероба на зимний. До 15 ноября в Москве температурный фон будет выше нормы, причем заметно — на четыре-пять градусов, добавлял он.

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