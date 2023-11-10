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Вильфанд порекомендовал москвичам сменить одежду на зимнюю

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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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Москвичам пришло время задуматься о смене осеннего гардероба на зимний, так как со среды начнется понижениt температуры. Об этом 10 ноября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Интерфакс».

«До 15 ноября в Москве температурный фон будет выше нормы, причем заметно, на четыре–пять градусов, это сильная аномалия. С завтрашнего дня и до вторника включительно дневные температуры будут +4…+7 градусов, а ночные — от +1 до +4 градусов. Но во второй половине недели прогнозируется всё-таки понижение температуры», — отметил Вильфанд.

Синоптик обратил внимание, что в среду ночью и днем температура не поднимется выше +5 градусов и даже может опуститься до 0. С четверга ветер в столичном регионе сменится с западного и юго-западного на северный.

«Поскольку прогнозируется понижение температуры в середине следующей недели, то уже в любом случае нужно думать о смене формы одежды. С большой степенью вероятности следующие выходные по температуре будут сильно отличаться от предстоящих», — отметил эксперт.

Он также добавил, что в выходные погода будет облачной, с прояснениями и без осадков. Небольшой дождь может пройти в ночь на воскресенье. Дождливая погода в Москве продлится до понедельника.

Однако, по словам Вильфанда, о снеге пока можно забыть до середины следующей недели.

В субботу ожидается резкое понижение давления: к воскресенью оно опустится на 10 мм ртутного столба, а в ночь на понедельник — еще на 8–10 мм.

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Ранее, 10 ноября, Вильфанд дал прогноз погоды в Москве на пятницу. В столице будет температура до +7 градусов, облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +2 градусов. В Московской области погода немного холоднее — днем +4…+9 градусов, ночью 0 градусов.

9 ноября синоптик предупредил о ливнях в столице с 12 ноября. По его словам, к Москве подойдет глубокий циклон. Это значит, что осадков выпадет много.

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