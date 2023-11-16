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Синоптики спрогнозировали в Москве на выходных небольшой снег и до –5 градусов

«Яндекс Погода»: на выходных в Москве будет снег с температурой до –5 градусов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В выходные, 18 и 19 ноября, в Москве ожидается небольшой снег, а температура воздуха днем будет в диапазоне –5…–4 градуса. Об этом «Известиям» 16 ноября сообщили в «Яндекс Погоде».

«В субботу, 18 ноября, в Москве выпадет небольшой снег, а температура достигнет –4 градусов. Скорость ветра с утра составит 2 м/с, а вечером — 3 м/с. В воскресенье, 19 ноября, также ожидается небольшой снег. Утром температура воздуха достигнет –9 градусов. Днем она поднимется до –5, а вечером опустится до –6», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ожидать в Краснодаре, Махачкале и Сочи. Там воздух прогреется до +11…+18 градусов.

Прохладнее всего будет жителям Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Красноярска, Саратова и Перми. В этих городах ожидаемая температура будет варьироваться в диапазоне от –7 до –1 градуса.

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Ранее, 13 ноября, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что к концу недели среднесуточная температура опустится до отрицательных значений и наступит климатическая зима. По его словам, в течение недели будет происходить постепенное понижение температуры, пятница будет самой холодной.

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