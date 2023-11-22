Мишустин поручил разработать программы по подготовке специалистов ИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минобрнауки и Минэку разработать образовательные программы для вузов по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 22 ноября сообщается в Telegram-канале правительства России.

«Минобрнауки и Минэку предстоит до 30 марта разработать вузовские программы по подготовке специалистов в сфере ИИ», — говорится в перечне поручений по итогам стратегической сессии по развитию ИИ.

В ведомстве рассказали, что сейчас по поручению президента РФ идет работа над обновлением стратегии развития ИИ и в логике новой редакции документов будет сформирован новый федеральный проект, который станет частью нового нацпроекта «Экономика данных».

Помимо разработки вузовских программ Мишустин также поручил Минцифры до 20 декабря проработать создание российских инструментов обработки данных, использующих ИИ, а до 1 апреля следующего года создать доступную для государственных органов платформу по ИИ на базе «ГосТеха».

Кроме того, Минэку и Минтруду было поручено ежегодно анализировать риски, которые связаны с внедрением технологии ИИ в отраслях экономики и социальной сферы, в том числе его влиянием на состояние рынка труда.

Ранее, 9 октября, Мишустин сообщил, что кабмин России дополнительно выделит почти 1,2 млрд рублей на поддержку индустрии ИИ. По его словам, 800 млн рублей из этих средств предусмотрено на предоставление грантов малым предприятиям, 250 млн рублей направят на формирование и актуализацию наборов данных из государственных систем, востребованных в коммерческом обороте, а также инфраструктуры доступа к ним.

В июле текущего года президент России Владимир Путин отметил, что за технологиями ИИ — будущее, это не менее важно, чем атомные проекты в СССР. В том же месяце Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ. Он отметил, что технологии помогут упростить предоставление услуг для россиян, в том числе в электронном виде.