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В 2023 году на поддержку индустрии ИИ будет выделено еще около 1,2 млрд рублей

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Почти 1,2 млрд рублей дополнительно выделит кабмин России в 2023 году на поддержку индустрии искусственного интеллекта. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин, сообщает телеканал «Известия».

По его словам, 800 млн рублей из этих средств предусмотрено на предоставление грантов малым предприятиям. Разработчики продуктов и сервисов на базе ИИ смогут потратить эту сумму на внедрение своих решений. Финансовую поддержку в этом году, как сказал глава кабмина, получат не менее 16 компаний. Кроме того, 250 млн рублей направят на формирование и актуализацию наборов данных из государственных систем, востребованных в коммерческом обороте, а также инфраструктуры доступа к ним. Также запланировано финансирование исследовательских центров в сфере ИИ. Михаил Мишустин подчеркнул важность достижения технологической независимости в условиях внешнего давления.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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